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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken ''İmralı'' açıklaması

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken ''İmralı'' açıklaması
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenerek ''Bak Abdullah sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. İkinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum'' dedi.

Dem Parti heyeti ile terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖCALAN'I İMRALI'DA KİM TOKATLADI?

Düzenlediği basın toplantısında Öcalan'a seslenen Özdağ, "Bak Abdullah sen hayatında ilk tokadı siyasal bilgiler fakültesinin merdivenlerinden inerken yedin. Suriye’de, Muhaberat’tan ne yedin bilmiyorum. İkinci tokadı İmralı'da kimden ve neden yediğini de biliyorum. Hazırlan, üçüncü tokadı Zafer Partisi’nden yiyeceksin.” dedi.

Etiketler Ümit Özdağ PKK abdullah öcalan
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