Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, HDP Milletvekili Garo Paylan'ı sosyal medya üzerinden "Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" sözleriyle tehdit etti.

Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, bu kez Ermeni Soykırımı tartışmaları üzerinden HDP Milletvekili Garo Paylan'ı sert ifadelerle eleştirdi.

Paylan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz" demişti.

ÜMİT ÖZDAĞ: ZAMANI GELİNCE TALAT PAŞA DENEYİMİ YAŞAYACAKSIN

Ümit Özdağ ise bu açıklamaları nedeniyle Garo Paylan'ı sert sözlerle eleştirerek "Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" ifadelerini kullandı.