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Ümit Özdağ'dan göçmen kaçakçısına: Seni Zafer Turizm'de işe alacağım

Ümit Özdağ'dan göçmen kaçakçısına: Seni Zafer Turizm'de işe alacağım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, göçmen kaçakçılığından ceza yediğini ifade eden bir kişinin videosunu paylaşarak yorumda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyen bir kişinin videosunu paylaştı.

Videoda, söz konusu kişi göçmen kaçakçılığı suçundan dolayı girdiği cezaevinden çıktığını söyleyerek, "Göçmenleri yabancı ülkelere gönderiyorum diye ceza yedim. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum. Onlar burayı dolduruyor" ifadelerini kullanıyor.

'SENİ ZAFER TURİZM'DE İŞE ALACAĞIM''
Ümit Özdağ, video ile birlikte paylaştığı mesajda, söz konusu kişi için "Seni Zafer Turizm’de işe alacağım" dedi.

Etiketler zafer zafer partisi
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