Ümit Özdağ'dan Hacı Yakışıklı'ya: ''Salak''

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisini hedef alan Tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’ya "biz salağa salak deriz. Allah akıl dağıtırken sen neredeydin" diyerek seslendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı’ya sert eleştirilerde bulundu.

Özdağ, tv100'de yayımlanan bugünkü köşe yazısında, “Bazen kendilerinin çözüm sunduğunu zannedenler esas sorunun kendisidir. Ümit Özdağ’ı Suriye’ye gönderirsek sığınmacı sorununun yüzde 90’ı hallolur” diyerek kendisini eleştiren Yakışıklı’ya sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özdağ paylaşımında “Biz salağa salak deriz. Allah akıl dağıtırken sen nerede idin Hacı. Sakız çiğnerken yürümeyi başarırsan sana okuma yazma öğrenmen için Cin Ali Okulda kitabını alacağım” ifadelerini kullandı.

Hacı Yakışıklı yaptığı açıklamalarda sık sık Ümit Özdağ’ı hedef alıyor. Neredeyse her konuşmasında Özdağ’ı ırkçılıkla suçlayan Yakışıklı, daha önce “Türkiye'nin Ümit Özdağ sorunu” başlıklı bir yazı da kaleme almıştı.