Ümit Özdağ'dan TUSAŞ saldırısı için şok iddia: ''Bir hafta önceden biliniyordu''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının bir hafta önceden bilindiğini öne sürdü.

NOW TV'de canlı yayına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Flash bellekte devlet kurumlarının listesi çıktı"

Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Böyle bir saldırının Ankara'da gerçekleşeceğine dair, son 1 haftada basın dahil değişik çevrelerde bir şayia dolaşıyordu. Hedef bilinmiyordu belki ama gazeteciler de böyle bir saldırının olacağını biliyordu. Hatta bundan da sonra suikastlardan bahsediliyor, gerçekleştirilmesi hedeflenen. Keza; böyle bir saldırı ile ilgili bir flash belleğin geçen hafta ele geçirildiği ve bunun içinden belirli devlet kurumlarının listesinin çıktığı yine istihbarat çevrelerinde ifade ediliyor.

"Neden daha önce tedbir almadınız?"

Dışarıdan görülen odur ki; fiziki güvenlik önlemlerinde zaafiyet vardır. Böyle bir stratejik kurumun çok daha dış alandan, çok daha etkili korunması gerekir. Teröristler kurumun önüne bir taksiyle gelip içeriye girememeliler. Madem böyle bir istihbarat var, neden bu tür stratejik kurumların önündeki güvenlik önlemleri arttırılmadı? Mesela bu saldırı olduktan hemen sonra Ankara'da belirli kuruluşlar polis tarafından çevrelendi. Ama neden daha önce yapmadınız böyle bir saldırı istihbaratı varken? Sorulması gereken soru budur."

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.