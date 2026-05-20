Ümit Özdağ'dan YSK gecesi itirafı: ''Kılıçdaroğlu 'silahlı adamlar var' diyerek yürümedi''
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 2017 referandumu sonrası YSK önüne neden gidilmediğine dair tarihi bir iddia ortaya attı. Özdağ, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yolda silahlı adamlar var, ateş açacaklar" diyerek yürümekten vazgeçtiğini açıkladı.

Türk siyasi tarihinin en tartışmalı gecelerinden biri olan 2017 referandumu sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaşananların perde arkası yıllar sonra aralandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Babala TV (Mevzular Açık Mikrofon) programında, o kritik gecede ana muhalefet partisinin neden sokağa inip itiraz etmediğine dair eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çok ağır suçlamalarda bulundu.

"Söğütözü'nden Sıhhiye'ye yürüyemediler"

Haber3.com siyaset masası olarak dönemin atmosferini hatırlattığımızda; mühürsüz oyların kabul edilmesi kararı sonrası Ankara'da tansiyon doruğa çıkmış, ancak beklenen kitlesel siyasi itiraz gerçekleşmemişti.

Özdağ, CHP'nin daha sonra başlattığı ünlü Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak, kendisine ulaşan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'na verdiği yanıtı şu sözlerle aktardı: "Beni arayıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceklerini söylediler. Ben de 'Niye zahmet ediyorsunuz? Söğütözü'nden (CHP Genel Merkezi) Sıhhiye'ye (YSK Binası) yürüseydiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürümek zorunda kalmayacaktınız' dedim."

 "Silahlı adamlar var, ateş açacaklar" iddiası

Özdağ'ın açıklamalarının en sarsıcı bölümü ise Kılıçdaroğlu'nun o geceki eylemsizliğine dair sunduğu gerekçeydi. Özdağ'ın iddiasına göre Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'ya neden yürümediklerini "Evet biz de düşündük yürümeyi ama yolda silahlı adamlar varmış. Biz yürüseydik bize ateş açılacaktı" sözleriyle savundu.

Bu durumu "felaket bir açıklama" olarak nitelendiren Özdağ, ortada iddia edildiği gibi silahlı gruplar olmadığını belirterek, "Ankara Emniyet Müdürü bile 'gençleri yatıştırın' diye benden rica ediyordu" dedi. Özdağ, anayasanın ihlaline can korkusuyla göz yummanın muhalefet anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.

"Bu Rejimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Beraber Kurdular"

Seçim sonuçlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınmaması konusunu da gündeme getiren Özdağ, hukuki sürecin bilerek eksik bırakıldığını savundu.

"Ben tek başıma götüremezdim ancak ana muhalefet partisi AİHM'e götürebilirdi" diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ve ekibini mevcut siyasi yapının gizli mimarları olmakla suçlayarak, "Bu rejimi Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte kurdular" ifadeleriyle Türk siyasetinde uzun süre tartışılacak yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Etiketler Ümit Özdağ Babala TV kemal kılıçdaroğlu YSK itiraf 2017 referandumu mühürsüz oylar zafer partisi CHP adalet yürüyüşü silahlı adamlar siyaset seçim gecesi
