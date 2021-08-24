Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin ismi ve logosu belli oldu

Ayyıldız Hareketi lideri ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre partinin adı "Zafer Partisi" olarak belirlendi.

Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre partinin adı "Zafer Partisi" olarak belirlendi. Özdağ'ın paylaşımı şöyle oldu: "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."