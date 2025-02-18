Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun itirazına ret
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'tutukluluğunun devamına' karar verildi.
21 Ocak'ta tutuklanan Ümit Özdağ hakkında 'cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer almıştı.
İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Mahkeme Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
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