Üniversitede alkış koptu: Ümit Özdağ yumurta atılacağını öğrenince...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuşmacı olarak gittiği bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldiği sırada kendisine yumurta atılarak protesto yapılacağının söylendiğini dile getirerek olay bir yorumda bulundu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Bilgi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak gittiğini belirterek konuşmasından bir kesitin videosunu paylaştı.

"YUMURTAMI BERABERİMDE GETİRDİM"

Konuşmasında "Daha sonra bazı protestoların olacağını ben de duydum. Hatta bana yazan öğrenciler oldu. Dediler ki 'Sayın Özdağ, aman dikkat edin. Siz geldiğinizde size yumurta falan da atacaklar" diyen Özdağ, daha sonra elindeki yumurtayı havaya kaldırıp gösterdi ve "Ben de yumurtamı getirdim beraberimde" dedi. Bunun üzerine ortamdakilerin gülüştüğü ve alkışladığı duyuldu.

"6 TANE DAHA VAR"

Özdağ sözlerine "Ve dedim ki 'Yumurta atacaklara haber verin, benim yumurta daha sert, çünkü pişirttim. 6 tane daha var arkadaşın çantasında." ifadeleriyle devam etti.