Üniversitede İstiklal Marşı'nın yasaklandı iddiası ortalığı karıştırdı !

21 Haziran 2019 Cuma 13:04Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı iddia edildi.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "İstiklal Marşı’nda tarihimizde altın bir madalya gibi duran Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz izleri ve aziz şehitlerimizin kutsal ruhları bulunmaktadır." diyerek Kırıkkale Üniversitesi'nin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

