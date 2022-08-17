Ünlü anketçi canlı yayında Mansur Yavaş bombasını patlattı: ''İlla ben aday olacağım!''

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde iktidarın ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı halen resmen açıklanmayınca adaylık tartışmalarının da sonu gelmez oldu. Muhalefetin adayı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı kulislerde dolaşmaya devam ederken ünlü anketçi Hakan Bıçakçı canlı yayında bombayı patlattı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın köşesine taşıdığı Mansur Yavaş ve İmamoğlu planı çok konuşulmuştu! Kübra Par; Ümit Özdağ'ın başını çektiği bir grubun Mansur Yavaş için imza toplayacağını ve Yavaş'ı adaylığa hazırladıklarını konusundaki iddiaları dile getirmişti. CNN Türk ekranlarında yayınlanan tartışma programında da dikkat çeken Kılıçdaroğlu - Mansur Yavaş iddiası gündem oldu!

'BU FIRSAT MANSUR YAVAŞ'IN AYAĞINA HAYATINDA BİR KEZ GELİR'

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bıçakçı; moderatörün sorusu üzerine Mansur Yavaş'ın Meral Akşener ve Ümit Özdağ tarafından gerekirse Kılıçdaroğlu'nun karşısına bile aday olarak çıkarılabileceğini iddia etti. İ

'Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra en çok tercih edilen isim Mansur Yavaş! Böyle bir fırsat bir insanın ayağına bir defa gelir. Ana muhalefet lideri toplumda yeterli talebi görmüyor. Mansur Yavaş belli bir kitle tarafından isteniyor. Kimse desteklemese bile Mansur Yavaş aday olursa ikinci tura kalabilir. Bu şans beş sene sonra gelmez. Toplum birilerini bulur, başka bir kahraman çıkabilir.

Mansur Yavaş aday olmaya cesaret edemezse birileri onu ikna edebilir. Bu Ümit Özdağ olduğu kadar İYİ Parti yani Sayın Meral Akşener de olabilir. Ümit Özdağ; çıkışlarıyla kendisini altıncı parti durumuna getirdi.'

"Senin Genel Başkanın siyasi dengeyi ölçemiyor 'İlla ben olacağım' diye bir çıkış içinde sen gel aday ol denirse Mansur Yavaş aday olur." ifadelerini kullanan araştırmacı Hakan Bayrakçı; hem Kılıçdaroğlu hem de Mansur Yavaş'ın aday olacağı bir senaryonun gerçekleşebileceğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA: 'CHP'NİN 7 PUANLIK OYU MANSUR YAVAŞ'A YETERLİ!'

Bu hesabı yaparken %7 vurgusu yapan Bıçakçı; Kılıçdaroğlu'na rağmen Ümit Özdağ ve Meral Akşener'in desteğiyle Mansur Yavaş'ın aday olabileceğini söyledi. Programa katılan konuklardan Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun 'CHP seçmeni Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş aday olursa Yavaş'a oy verir mi?' sorusuna da yanıt veren Bıçakçı; 'Mansur Yavaş için CHP seçmeninden alacağı 7 puanlık oy yeterli olacaktır' dedi.

'ZAFER PARTİSİ ALTINCI PARTİ KONUMUNA GELDİ!'

'Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bıçakçı; Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisinin anketlere göre altıncı parti olduğunu ve oy oranının %2.5 ve %3.5 arasında olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi eğer Kemal Kılıçdaroğlunu aday gösterirse İYİ Parti ve diğer partiler de Mansur Yavaş'ı aday gösterirse Mansur Yavaş seçilir.

Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda en fazla %15-16 oy alır. İlk turda bundan daha fazla oy alacağını düşünmüyorum.'