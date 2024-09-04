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Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti. Kulat, ''Aday adayıdır demiyorum kesinlikle adaydır'' dedi.

Kamuoyu araştırmacısı MAK Danışmanlık'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, siyaset arenasının ana gündem maddelerinden birini oluşturan muhalefet cephesindeki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR'

TGRT Haber'e konuşan Kulat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirerek, "Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayıdır. 'Aday adayıdır' demiyorum kesinlikle adaydır" dedi.

CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda bile, Yavaş'ın seçmenden 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olarak cumhurbaşkanlığı yarışına katılabileceğini belirten Kulat, vatandaşlar arasında Yavaş'a yönelik ciddi bir teveccüh olduğunu söyledi.

'VATANDAŞTA BİR TEVECCÜH GÖRÜLÜYOR'

Kulat, "Sonuç ne olur o işin başka bir yanı. CHP aday göstermese bile 100 bin imzayı toplayıp da aday olabilir. Vatandaşta bir teveccüh görülüyor" dedi.

Kulat, muhalefetin cumhurbaşkanlığı yarışında bir özgüven içinde olduğunu ancak bu özgüvenin farklı faktörlerle sınanabileceğini belirtti.

Özellikle  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gelebilecek olası bir ceza veya Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmaması gibi gelişmelerin seçim sürecini etkileyeceğini ifade etti.

Etiketler mehemt ali kulat mansur yavaş CHP cumhurbaşkanı adayı
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