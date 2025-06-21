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Ünlü anketçi Erdoğan'ın aday olabileceği erken seçim için tarihi açıkladı: ''Baskın seçim geliyor''

Ünlü anketçi Erdoğan'ın aday olabileceği erken seçim için tarihi açıkladı: ''Baskın seçim geliyor''
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PİAR Araştırma’nın sahibi Kadir Atalay siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilecğei baskın erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimin yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek "kulislerden aldığım duyum" ifadeleriyle erken baskın seçim için tarihi açıkladı.

PİAR Araştırma, 11-14 Haziran tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 82 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımlamıştı. Katılımcılara, "Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti ile taban seçmeni arasında bir "güven problemi" yaşandığını belirtilmişti. 

PİAR Araştırma’nın sahibi Kadir Atalay, Lale Özan Arslan’ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada bu sefer de Türkiye'nin adım adım Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabildiği baskın bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimine yürüdüğünü öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı almaması durumunda zamanında yapılacak bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa'nın 101. maddesi olan "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü nedeniyle yeniden aday olamayacak. Yani Erdoğan'ın yeniden aday olması için ya TBMM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verecek ya da Anayasa'nın 101'inci maddesi değişecek...

Ancak Atalay'ın da iddia ettiği gibi eğer TBMM bir erken seçim kararı alırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanlığı için aday olabilecek.

"9 Kasım'da erken baskın seçim var"

PİAR Araştırma’nın sahibi Kadir Atalay Lale Özan Arslan’ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada 9 Kasım tarihi için "kulislerden aldığım duyum" dedi.

İşte Atalay'ın açıklamaları:

"Kulislerde konuşulan bir plan var. Erdoğan'ın yeniden aday olması için anayasada bir değişiklik de gerekmiyor aslında yalnızca Meclis tarafından bu seçim kararının alınması gerekiyor. Meclis’in karar alması durumunda Erdoğan yeniden aday olabiliyor. Şimdi burada aslında kulislerde konuşulan bilgi şu 30 Haziran'da yapılacak olan mahkeme kararında CHP yönetiminin feshedilmesi yani geçersiz sayılması ve eski yönetimi getirilmesi halinde bu arada çıkacak kargaşadan faydalanıp 9 Kasım günü ülkeyi baskın seçime götürmeyi planladığı kulislerde konuşuluyor. Bunu ben izleyicilerimize tahmin olarak söylemek istemedim, duyumumu söyledim. Kulislerde konuşulan 9 Kasım günü bir baskın seçim olacağı. Bunu nasıl anlarız önümüzdeki günlerde yakın zamanda zaten bu ‘Kurultay Davası’ görülecek. 10 gün sonra mahkeme var bunun bazı bürokratik uygunlukları içinde Temmuzun 15'i gibi bu kararın verilebileceği konuşuluyor. Hemen peşinden de bu yıl içerisinde yine Kasım ayında 9 Kasım'da bir baskın seçime gidileceği konuşuluyor."

PİAR'n 20 Haziran'da açıkladığı son genel seçim anketi

CHP’nin lider parti olmayı, oylarını yükselterek sürdürdüğü kaydeden araştırma şirketinin paylaştığı sonuçlar şu şekilde:

PİAR Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen son erken genel seçim anketi sonuçları açıklandı. Seçim anketi sonuçlarında AK Parti'nin oylarındaki düşüş, CHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

CHP - yüzde 32.5

AK Parti - yüzde 29.7

MHP - yüzde 8.9

DEM Parti - yüzde 7.7

Zafer Partisi - yüzde 5.4

YRP - 4.1

İYİ Parti - yüzde 4

Araştırma şirketi söz konusu sonuçlarda ‘kararsızların dağıltıldığını’ belirtti. 

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Etiketler seçim piar araştırma Kadir Atalay Lale Özan Arslan piar baskın seçim baskın cumhurbaşkanlığı seçimi
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