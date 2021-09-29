Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı: ''Muhalefet için en uygun aday İlhan Kesici'dir''

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “muhalefetin adayı kim olacak” sorusu yanıt ararken, ünlü anketçi Hakan Bayrakçı canlı yayında muhalefetin adayı olarak kulislerde ismi geçen İlhan Kesici'nin doğru aday olduğunu açıkladı.

Sonar Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı CNN Türk ekranlarında katıldığı Akıl Çemberi adlı programda muhalefetin 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk ekranlarında Başak Şengül'ün sunuculuğunda yayınlanan Akıl Çemberi adlı programa katılan Bayrakçı,gazeteci Can Ataklı'nın geçtiğimiz günlerde Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında "muhalefetin adayı İlhan Kesici olacak" açıklamalarını yorumladı.

Bayrakçı, İlhan Kesici'nin hem muhalefet partileri, hem muhalefet liderleri hem de muhalefet seçmenleri için doğru aday olacağını belirterek bunların nedenlerini tek tek anlattı.

Bayrakçı ayrıca konuşmasının sonunda İlhan Kesici'nin aday gösterilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu için de dikkat çeken bir tahminde bulundu.

İşte Hakan Bayrakçı'nın açıklamaları:

"Seçmene isim sorduğumuz zaman Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener söyleniyor. Çünkü muhalefet lideri, muhalefet seçmenini tatmin etmediğine göre ki bu çok açık. İsim sormayınca da bu isimler çıkıyor. Fakat İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu ismi 2 ay kala 3 ay kala bir çıktı. Birden bire maya tuttu. Yani bazen isim doğru olursa maya 3 ay kala da 6 ay kala da tutabiliyor.

İLHAN KESİCİ NEDEN DOĞRU ADAY ?

Can Ataklı boşa konuşmaz. Sallayacak birisi değildir. Bu görüşmeler yapıldı diyorsa bir duyumu vardır. Benim de kendime göre duyumlarım var ama emin olmadığım için isim veremem. Bu isim ( İlhan Kesici ) açıkçası neden uygun geliyor muhalefet ben kısaca onu tarif edeyim.

Bakın Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener anketlerde çıkıyorlar. Meral Akşener "aday değilim" dedi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da sayın Kılıçdaroğlu istemiyor. Açık bir şekilde. Belediyeyi kaybederler filan diye değil. Gerçek şu. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olup da kazanırlarsa zaten insanlar dönüp derler ki "Kemal Bey yeter insaf Allah aşkına ya. Yenile yenile doymadın mı ? Bak kazanan adamlar var. Bir bırak git." derler. Dolayısıyla bırakmak zorunda kalır. Ancak orada da bırakmayabilir de hadi. Ama insanların vicdanı onuru artık mantığı "ya insaf" dedirtir. Mesela ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken 1 sene önce bana kızanlar vardı. Şimdi bakıyorum CHP seçmeni olup %75'i çok haklıymışsın Hakan Bey diyorlar.

Şimdi İlhan Kesici neden mantıklı bir isim ? Ben objektif bir analiz yapmak durumundayım.

1. İlhan Kesici Cumhurbaşkanı adayı olursa, CHP açısından değil, Kemal Kılıçdaroğlu açısından çok isabetli bir isim çünkü Genel Başkanlığı kaybetmez. Kesici seçilirse kimse dönüp Kılıçdaroğlu'na "yerini İlhan Kesici'ye bırak" demez. Çünkü bu olmaz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na bir övünç payı çıkabilir. Benim aday gösterdiğim kişi bak seçim kazandı olur. Aralarında anlaştıkları bir Cumhurbaşkanlığı'ndan parlamenter sisteme geçiş süreci de olur. Tabi ki bu 1-2 yıl sürecektir. O sırada İlhan Kesici Cumhurbaşkanlığı yapacaktır. Ama seçimi kaybetse bile İlhan Kesici ki kaybedip kazanma ihtimali nedir onu da son olarak söyleyeceğim. Kaybetse bile hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'na "yerini İlhan Kesici'ye bırak demez, diyemez". Ben bile Kemal Bey'i bu kadar eleştirirken diyemem. Şimdi dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'na çok uyan bir proje.

2. Sayın Meral Akşener'e de çok uyuyor. Partisi bir kere yüksek oy alıyor, parlamentoya yüksek sayıda miletvekili ile girecek zaten diyor ki "benim hedefim" diyor. "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, parlamenter sisteme geçildiğinde merkez sağın temsilcisi olarak birinci parti çıkacağım" diyor. Çıkar çıkamaz bu başka tartışma. Hedefim bu diyor. Başbakanlık dediği şey bu. İhtimali var mı ? var. O zaman Cumhurbaşkanlığı makamında da yine merkez sağ kökenli ama CHP milletvekilliği yapan birisi Meral Hanım'ın da planını bozmaz. İYİ Parti'ye de uyuyor mu bu plan ? Can Ataklı'nın neden böyle bir plan sunduğunu söylüyorum.

Peki seçimde nasıl bir sonuç çıkabilir ? Şimdi İlhan Kesici 1994 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Sayın İlhan Kesici ANAP'ın adayı oldu. ANAP o tarihlerde muazzam bir puan kaybındaydı. Rahmetli Yıldırım Akbulut, Turgut Özal geçmiş Mesut Yılmaz başta ama ANAP müthiş kan kaybında. Refah da yıldız gibi parlıyor o yıllarda. Zülfü Livaneli hala bile büyük isim SHP'nin adayı olmuş bir sürü anket Livaneli'yi %28-29 gösteriyor. Bedrettin Dalan İstanbul'un efsane belediye başkanı da DYP'nin adayı seçime bak.

Üç tane çok etkili isim İlhan Kesici de yeni çıkmış bir isim. 1994'lerde yeni bir isim. Seçim sonucu ne oldu biliyor musunuz ? Geceyarısı yarımda gazeteciler İlhan Kesici'nin evine gittiler, "tebrik ederiz, kazandınız" diye. Kesici de dediki "banliyo oylarını bekleyelim belki orada beni geçer Tayyip Bey" dedi ve Tayyip Bey hakikaten yarım puan 1 puan geçti işte ilk kez belediye başkanı o seçildi o gün.

Yani bir diğer deyişle, Zülfü Livaneli'nin SHP adayı olduğu, Bedrettin Dalan'ın DYP adayı olduğu bir seçimde İlhan Kesici, Tayyip Erdoğan'a 1 puanla seçim kaybetti. Ve Türkiye'nin siyasi kaderi o gün değişti.

Diyelim ki İlhan Kesici muhalefetin adayı oldu. İYİ Parti ile CHP anlaştı. Zaten Meral Akşener'e de Kemal Kılıçdaroğlu'na da zarar verecek bir tablo değil bu. Biraz erken aday çıkarmaları kaydıyla. Onu şart koşarım. Yani 3 ay kala İlhan Kesici adaydır. Yok öyle bir şey. 6 ay kala 7 ay kala adayımız İlhan Kesici dediler. İlhan Kesici'nin üzerine gidecekleri, suçlayacakları bir şeyi de yok. İlhan Kesici'yi de sundular mı ? Seçim hiç belli olmaz. Tayyip Bey'e karşı şansı olan Ekrem İmamoğlu gibi Mansur Yavaş gibi ki bu iki ismin büyük süksesine rağmen, Meral Akşener çekildiği için söylüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz ? Toplumun en büyük derdi ne ? Hayat pahalılığı ve ekonomi değil mi ? Yahu saatlerce anlatıyor adam. Siz İlhan Kesici'yi Fatih Altaylı konuk etti bir kaç kere, orada bir anlatıyor. Dinlediğiniz zaman Demirel'in üslubuyla kendi üslubunu halvet etmiş, direk rakam koyuyor, sebeplerini anlatıyor. Aksi tez sürüyorlar onu çürütüyor. Yani seçmen şunu duymak istiyor, "ekonomide bize ilaç olabilecek biri var mı ?". CHP ekonomi konuşmalarını kime yaptırıyor ? İlhan Kesici'ye. Dolayısıyla İlhan Kesici, Can Ataklı'nın haberi kapsamında söylüyorum. Stratejik açıdan, isabetli bir isim olarak sunulmuş olabilir. Eğer bu sefer muazzam, süper Kemal Kılıçdaroğlu ya da ona sunulan o muazzam aklı evvellerin planları değil de, zekanın, aklın, IQ'nun, bilginin, tecrübenin, diğer muhalefet partilerinin söz konusu olacağı bir mutabakat olursa, isabetli isimlerin en önde gelenlerinden biridir. "