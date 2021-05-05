Ünlü anketçiden AK Parti'yi üzecek yorum: İstanbul seçimi ders olmamış

Siyasi iletişimci ve araştırmacı Dr. İbrahim Uslu, "Yarın seçim olacak olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmeyecek bunu söyleyebiliriz ama Erdoğan'ın seçimi kesin kaybettiği anlamına gelmez. İlk turda kaç adayın yarışacağına bağlı olarak sonuç değişebilir" dedi.

Siyasi iletişimci ve araştırmacı Dr. İbrahim Uslu, siyasette son gelişmelerin oy oranlarını nasıl etkilediğini RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası'nda anlattı.

Uslu, "Yüzde 50 bandından uzaklaşan Cumhur ittifakı, onun biraz daha altında kamuoyu desteğine sahip Erdoğan realitesiyle karşı karşıyayız.

Yarın seçim olacak olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmeyecek bunu söyleyebiliriz ama Erdoğan'ın seçimi kesin kaybettiği anlamına gelmez. İlk turda kaç adayın yarışacağına bağlı olarak sonuç değişebilir" dedi.

İSTANBUL SEÇİMİ DERS OLMAMIŞ

"İktidar, İstanbulluların son seçimde verdiği mesajlardan gerekli dersleri çıkarmamış hatta bunu anlamaya bile çalışmamış." açıklamasında bulunan Uslu, "Seçmeni en rahatsız eden ve mutlaka seçmenin bir şekilde taraf olmasına neden olan en başarılı faktörler içerisinde adalet duygusunun rencide edilmesi. Siyasi rekabet hırsının, siyasi aklın önüne geçmesiyle ilişkili bir şey bu.

Yardım için toplanan paralara el koymak, Halk Ekmek büfelerinin açılmasına engel olmak, onay verip açabilirsiniz dedikten sonra Ramazan ayında halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalışmak da bu hırsın ürünü. Keskin sirke küpünü zarar." ifadelerini kullandı.

"Demokratik rekabeti, etik kurallarına uygun davranmadığınız zaman sadece tek amacınız rakibinize zarar vermek ve seçmen bu konuda ne düşünür diye düşünmezseniz o zaman arka arkaya siyasi hatalar yapıyorsunuz ve bunların tamamı aslında belki o an için siyasi rakibinizin sinirini bozuyorsunuz ama uzun vadede siyaseten fayda getirmiyor." diye konuşan Uslu, şöyle devam etti:

"Ancak ittifakla yüzde 53.7 alıyorsunuz, Cumhurbaşkanı yüzde 52.5 oy oranıyla seçiliyor ama AK Parti yüzde 42.5 oy alıyor. Bu yüzde 42.5'i kimse görmedi. Bir önceki genel seçimde yüzde 50 oy almış bir parti 2.5 yıl sonra 42.5'e düştü ama hiç konuşulmadı. Seçim havasıyla geçti gitti."

"ERDOĞAN İLK TURDA KAZANAMIYOR"

"Ak Parti'ye baktığınız zaman artık yüzde 50 bandından uzaklaşan Cumhur ittifakı, Cumhur İttifakı'nın biraz daha altında kamuoyu desteğine sahip Erdoğan realitesiyle karşı karşıyayız." açıklamasında bulunan Uslu, şöyle konuştu:

"Yarın seçim olacak olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmeyecek bunu söyleyebiliriz ama Erdoğan'ın seçimi kesin kaybettiği anlamına gelmez. Birinci turda kaç adayın yarışacağına bağlı olarak sonuç değişebilir.

Sayın Erdoğan birinci turda kazanamıyor ama seçim birinci turda bitecek mi bunu da bilmiyoruz çünkü yarışa girecek kaç aktör olduğunu şimdiden bilemiyoruz.

Muhalefetin her biri kendi adaylarıyla seçime girerse o zaman yarış ikinci tura kalır. Ondan sonrası muhalif seçmenin ikinci tura kalan muhalefet adayına yönlenip yönlenmeyeceği ile alakalı.

Bir masa kurulacak mı bunu bilmiyoruz. Geçen sefer o masa kurulamadı. Geçen seçimlerde Millet İttifakı vardı ama ona rağmen Cumhurbaşkanlığı için ortak aday belirlenemedi hatta masası dahi kurulamadı."