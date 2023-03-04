Ünlü anketçiden ezber bozan yorum: ''Erdoğan endişelenmiştir''

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasını farklı bir açıdan yorumladı. Gezici, ''Bu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendirmiştir'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'dan ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken CNN Türk ekranlarına konuk olan ünlü anketçi Murat Gezici, tüm olan biteni farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi.

"ERDOĞAN, ENDİŞE ETMİŞ OLABİLİR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti tarafından durum nasıldır acaba?" diye sorulması üzerine Gezici, şunları söyledi: "Ben Sayın Erdoğan biraz endişe etmiş olabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, o masada 6 genel başkanın doğrudan destek verdiği şeklinde duyurulsaydı halkta bu kadar destek alamayabilirdi. Şu an Kılıçdaroğlu, bedavadan büyük bir reklam yaptı. Onu yükseltti.

"AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASINI SAĞLAYAN KİŞİ OLACAK"

Bu krizi iyi yönetirlerse devleti de iyi yöneteceklerdir anlamına gelecektir. Bu önemli bir sınav. Bu bir türbilans. Akşener bu masaya tekrar oturduğunda hem daha fazla kazanan olacaktır hem de Türkiye'nin kalbinde çok büyük yer edinecektir. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını sağlayan kişi olarak da tarihe geçecektir.