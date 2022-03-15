Ünlü araştırmacıdan AK Parti için olay analiz: ''Kaybedilen oylar geri gelmeyecek''

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı yeni seçim yasasının ardından başlayan tartışmalarda, son anket verilerini paylaşan Türkiye Raporu Direktörü "eriyen oyların tekrar kazanılması zor" dedi.

Yaptıkları anketin verilerini ilk kez açıklayan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, AK Parti ile MHP’nin Meclis’e getirdiği ‘Seçim Kanunu’ teklifi hakkında da konuştu. AK Parti’nin kaybettiği oyları tekrar kazanmak için MHP ile böyle bir strateji güttüğü yönündeki görüşler hakkında konuşan Selçuki’ye göre; eriyen oyların tekrar kazanılması zor.

AK Parti ile MHP’nin açıkladığı ‘Seçim Kanunu’ teklifi, siyasette yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki ile görüşen Halk TV yazarı İpek Özbey, araştırma şirketinin son anketinin sonuçlarını yazısına taşıdı.

SON ANKET SONUÇLARI

CHP’nin özellikle genç seçmen nezdinde oyunu artırdığına vurgu yapan Selçuki, son yapılan anketin sonuçlarını da paylaştı. Ankete göre bugün seçim olsa, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 31,9, CHP yüzde 25,9, İYİ Parti yüzde 15,2, HDP yüzde 11,6, MHP ise yüzde 7,8 oy alıyor.

Can Selçuki, İpek Özbey’in sorularına şöyle yanıt verdi:

AK Parti giderek eriyor, oyu kime gidiyor?

"AK Parti'nin azalan oylarının sırasıyla kararsızlara ve oy vermeyeceğini beyan edenlere gittiğini görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında, özellikle ocak ve şubat ayında gelen zamların ağırlaştırdığı yaşam pahalılığının etkisi iyice hissediliyor diyebiliriz. Öte yandan, mart ayı anketimizde DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeni Refah partilerine de geçiş olduğunu gördük. Memnuniyetsiz AK Parti seçmenin zorlaşan hayat koşulları altında kimlik olarak kendisini uzak hissetmeyeceği muhalefet partilerine ilgi gösterdiğini değerlendiriyoruz."

AK Partili seçmenin partisine dönmesi zor mu?

"Giderek zorlaşıyor. Şu ana kadar bütün olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitlesi ile özel ve duygusal bir bağı mevcuttu ve bu bağ seçmeni AK Parti saflarında tutuyordu. Ancak kötüleşen iktisadi durum bu bağın zedelenmesine ve bir grup seçmen için geri dönüşü olmaz bir yol ortaya çıkartıyor. Bir yandan yeni ekonomik modelin istenilen sonuçları üretmediği ortaya çıkarken, diğer yandan da Ukrayna- Rusya savaşının enerji ve emtia fiyatlarına, tedarik zincirlerine, turizm gelirlerine olan etkileri ile genel risk algısını arttırması önümüzdeki dönemde trendi geriye çevirmeyi zorlaştırıyor."

İktidar seçmeni neden uzaklaştı partisinden?

"Birinci sebebi yukarıda bahsettiğim gibi ekonomi. Ancak tek sebep bu değil. Sürekli değişen yöneticilerin farklılaşan politika uygulamalarıyla beraber toplumun farklı kesimleriyle çatışma halinin yarattığı istikrarsızlık algısının da etkisi olduğunu düşünüyorum."

Özellikle diplomasi alanında yaptığı girişimler, kendisine yeni bir alan açmasını sağlar mı?

"Diplomasi alanında gösterilen başarı yukarıda tarif ettiğim dağınık görüntünün toparlanmasına yardımcı olacaktır. Ancak konunun temelinde ekonomik sıkıntılar olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Dolayısıyla diplomasi alanında ortaya konulan başarının diğer alanlarda süreklilik arz etmesi önemli. Daha önce tarif ettiğim gibi bu yönde fazla imkân olmadığı görülüyor."

Bu süreçte en çok oyunu artıran parti hangisi oldu?

"Bu süreçte oyunu en çok artıran başta CHP ve daha sonra İYİ Parti oldu. CHP özellikle genç seçmen nezdinde oylarını artırdı ve yüzde 25-28 bandında rahat bir konumda. Öte yandan İYİ Parti yüzde 13-15 bandında yerini rahatlattı."

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