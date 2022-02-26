Ünlü ekonomist AK Parti'nin ''gerçek oy oranını'' açıkladı

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, seçim anketlerine göre oyları eriyen ancak birinci parti olmayı sürdüren AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı.

Her ne kadar Cumhur İttifakı oyları erise de anketlerin bir çoğuna göre AK Parti’nin oy oranının yüzde 30’un üstünde olduğu ve 1. parti konumunda olduğu biliniyor.

Seçim anketleri peş peşe açıklanırken ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut’tan oldukça iddialı bir açıklama geldi.

Zelyut, AK Parti'ye oy vermek istemeyenlerin bunu söyleyemediğini iddia ettiği analizde gerçek oy oranının çok daha düşük olduğunu söyledi.

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut, anket sonuçlarının gerçekleri yansıtmadığını ve kamuda çalışan birçok vatandaşın yapılan anketlere doğru cevap veremediğini iddia etti.

Zelyut, AK Parti’nin asıl oy oranının ise yüzde 22 civarında olduğunu öne sürdü.

AK Parti’yi anketlerde yüzde 30’un üzerinde göstermenin tam bir çılgınlık olduğunu belirten Zelyut “İnsanlar anketlerde 'AK Parti’ye oy vermeyeceğim' demeye korkuyor. Haklılar da bu ortamda. Devlet görevlisi olan birinin bunu söylemesi gerçekten zor. Ama bakın tüketici güven endekslerine verilen cevaplarda parti yok.

'Ekonomiye güveniyor musun, güvenmiyor musun' sorusu var. Bu durumu anket sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranına uyarladığımızda AK Parti’nin oy oranının yüzde 22 bandına indiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı