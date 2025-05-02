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Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP lideri Özgür Özel'in ''sürpriz hamle''sini açıkladı. Küçükkaya, Özel'in kendisine ''Göreceksiniz dayanamayacaklar. 2025 bilemedin 2026'da seçim olacak'' dediğini aktardı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 16 Nisan'da Halk TV’de sunduğu Yeni Bir Sabah programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine "Eğer AKP sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım" dediğini aktarmıştı. 

İsmail Küçükkaya, canlı yayından sonra konuştukları Özel'in o sözüyle ilgili yeni ayrıntıları anlattı. 

“Orada bana ‘Erken seçim için var gücümle çalışacağım’ dedi. Anayasayı gösterdi bana. Dedi ki: ‘Bütün yetkimi kullanacağım’ dedi ve ‘Göreceksiniz dayanamayacaklar. 2025 bilemedin 2026'da seçim olacak’ dedi.”

Özel’in “erken seçime direnmeye” karşı da "sürpriz hamleler" planladığını da ifade eden Küçükkaya, bu noktada CHP liderinin "Eğer direnirlerse de sürpriz hamlelerim var" dediğini dile getirdi. 

'ARA SEÇİM' FORMÜLÜ

Küçükkaya, bu sözlerin ardından meseleyi sorguladığını ve planın “ara seçim” formülü olduğunu anladıklarını belirtti.

Küçükkaya, bu hamleyi de Hürriyet gazetesinde iktidara yakınlığıyla bilinen Abdülkadir Selvi'nin yazdığına dikkat çekti. 

Küçükkaya'nın Selvi'nin yazısından aktardığına göre CHP, Meclis’te boş bulunan 7 milletvekilliğine ek olarak 23 milletvekilinin daha istifasıyla toplam sayıyı 30’a çıkarmayı planlıyor.

Anayasa gereği, 600 sandalyeli Meclis’te yüzde 5’lik boşluk oluştuğunda ara seçim zorunlu hale geliyor.

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Etiketler özgür özel CHP ara seçim İsmail Küçükkaya
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