Ünlü gazeteciden olay iddia: ''Bahçeli entübe edildi'' dedi, MHP'den yanıt geldi

Gazeteci Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini öne sürdü. Ünlü gazetecinin iddiasına MHP'den sert yanıt geldi.

Gazeteci Can Ataklı, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık 8 haftadır kameralar önüne çıkmayan MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ataklı, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MHP'li kaynaklarının kendisine konuyla ilgili şunları anlattığını dile getirdi:

"MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi."

Ataklı'nın bu iddiasına MHP'den çok sert bir yanıt geldi. MHP'nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Ataklı'ya "Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!" diye yanıt verdi. Özkan bir diğer yanıtında da "Yalanlarınızla boğulun!" dedi.

DMM'DEN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.