Uyanık terzi, CHP'li vekilleri reklam yıldızı yaptı... Vatandaş geçim derdinde CHP'liler ise giyim!

Vatandaş karnını doyuramazken, TBMM’yi on binlerce lira değerindeki özel kesim kıyafetler için prova odasına çeviren CHP’li milletvekillerinin görüntüleri “pes” dedirtti.

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaş can çekişirken, milletin hakkını TBMM’de savunması için seçilen CHP’li milletvekillerinin on binlerce liralık özel dikim kıyafetlerin meclis odalarındaki provalarının fotoğrafları sosyal medyaya yayıldı.

İzmir’de faaliyet gösteren ve kullandığı ithal kumaşlarla moda sektöründe “Haute Couture“ yani “kişiye özel” olarak adlandırılan özel dikim lüks kıyafetleri ile ünlü bir firma var.

Bu firmaya gidip, önce kumaşı seçiyorsunuz, sonra da modeli. Hemen özel ölçüleriniz alıyor ve kıyafetiniz 2 haftada hazır oıluyor.

Takım elbise fiyatı ise yerli kumaşlarda 10.000 liradan başlayıp, ithal kumaşlarda 50.000 liraya kadar çıkıyor.

Bu firmanın sahibi ünlü terzi İbrahim Kılıç. Bu terzi nasıl yaptıysa yapmış, CHP’ye sızarak ve milletvekillerini giydirmekle kalmayıp, TBMM’ye kadar gelip bu isimlerle boy boy fotoğraflar çektirip sosyal medyada paylaştı..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasından, CHP’li vekillerin özel odalarında verdikleri “ prova pozları “ parti tabanında büyük tepki çekti.

Vatandaş kan ağlarken, CHP’li isimlerin sosyete terzisine servet değerindeki kıyafetleri TBMM çatısı altında manken edasıyla sergilemesi CHP tabanına “ vatandaşla alay mı ediyorsunuz “ dedirtti.

Bu olaya en çok üzülen kişi ise CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu, “ Beni yaktınız. Bu reklamcı adamı nasıl yanıma soktunuz ? “ diye özel kalemine tepki gösterdi. Hemen ekleyelim, bu terziye kıyafet diktirenler arasında Kılıçdaroğlu’nun özel kalemi Derya Gödek de var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’ya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’e, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’na, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’tan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kıılç’a, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’den, CHP Parti Meclis Üyesi, Deniz Demir’e, yine CHP Parti Meclis üyesi Semra Dinçer’den CHP Özel Kalem Sekreteri Derya Gödek’e hatta Koruma Müdürü Cihangir Sağıroğlu’na kadar pek çok CHP’li ismin kıyafet ölçülerini bile TBMM çatısı altında fotoğraf çektirerek verdi.

Uyanık bir terzi, CHP kadrolarını kendi reklamında kullanırsa, ona “Helal olsun “ demek lazım.

Ama kendini kullandıran CHP’li yöneticilere ne demek lazım ?

Ona da siz karar verin.

İşte huzurlarınızda CHP defilesi…

Kaynak: F5HABER.com