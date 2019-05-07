Vali ''vekaleten'' İBB başkanlığı görevine başladı

YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya akşam saatlerinde İBB binasına gelerek görevine başladı. Yerlikaya açıklama yapmadı.

Seçimin iptal edilmesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı 23 Haziran'da yapılacak seçime kadar İBB Başkanvekili olarak görevlendirdi.

Görevlendirmenin ardından Yerlikaya 18.20 sıralarında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasına geldi.

Yerlikaya'yı İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kapıda karşıladı. Açıklama yapmayan Yerlikaya, soru da almadı. Yerlikaya makam odasına geçerek bir süre yetkililerle görüştü.