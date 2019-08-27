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  4. 27 Ağustos 2019 13:47

Vali'nin Binali Yıldırım'la pozuna tepki yağdı

Malazgirt Savaşı'nın 948'inci yıldönümü için Bitlis'e gelen AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Çağatay AK Parti milletvekili Binali Yıldırım'ın önünde ayakta bekledi.

Vali'nin Binali Yıldırım'la pozuna tepki yağdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948’nci yılı kutlamalarına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Çağatay'ın ellerini bağlamış ayakta beklerken Yıldırım ile verdiği poz ise büyük tepki çekti.

Yıldırım, Meclis Başkanlığı yaparken İBB Başkanlığına aday gösterilmiş ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Binali Yıldırım, 31 Mart'ta 12 bin oy, 23 Haziran'da ise 800 bin oy farkla İmamoğlu'na karşı yarışı kaybetmişti.

 
 

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