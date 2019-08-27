Vali'nin Binali Yıldırım'la pozuna tepki yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948’nci yılı kutlamalarına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Çağatay'ın ellerini bağlamış ayakta beklerken Yıldırım ile verdiği poz ise büyük tepki çekti.

Yıldırım, Meclis Başkanlığı yaparken İBB Başkanlığına aday gösterilmiş ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Binali Yıldırım, 31 Mart'ta 12 bin oy, 23 Haziran'da ise 800 bin oy farkla İmamoğlu'na karşı yarışı kaybetmişti.



