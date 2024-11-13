Vallahi de pes, billahi de pes: Milletin acısını bedava siyaset ilan etti

AK Parti'nin Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ilçe kongresinde yaptığı "Başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz" açıklaması büyük tepki çekti.

AK Parti Çamlıhemşin İlçe Kongresi’nde konuşan Yılmaz Katmer, başsağlığı dilekleri üzerinden yapılan temasların siyaset açısından önemini vurguladı. Katmer, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün Rize’de ölenlerin ve bize intikal eden ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlar, çok mutlu bir de belki üzüntülüdür ama başsağlığı dileği, onun acılı gününde yanında olmak onu çok mutlu ediyor ve acısını bir nebze telafi etmiş oluyoruz. Bir kere insan olarak vazifemiz, bir Müslüman olarak bir Müslümanın acılı günündeyken de yanında oluyoruz. Sevap alıyoruz, aşağı yukarı 70-80 kişiyi arıyoruz, başsağlığı diliyorsun sevap alıyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun. Bedava siyaset. Senin aradığın kişi ve onun ailesi hayatta seni unutmaz. AK Parti’yi unutmaz, Recep Tayyip Erdoğan’ı unutmaz. Beş yüzden başladık, binlere, on binlere, elli binlere çıkacak bu. Seçime kadar üç yüz binleri bulacağız. Bedava siyaset arkadaşlar, bedava.”

Katmer ayrıca cuma günleri din görevlilerine özel mesajlar ilettiklerini belirterek, bu uygulamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Bir başka husus, çok kişilerle muhatap olan özellikle din görevlilerimize hususen, isimlerine hususen cuma günü cuma mesajı yayınlıyoruz, mesaj çekiyoruz onlara. Çünkü din görevlilerimiz hakikaten en fazla kitleye hitap eden kesim. Onun için onların da cuma gününün mübarekliğini hissedip bizim de onların yanında olduğumuzu, onların da cuma günü yapacak olan dualarla beraber başta Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine dua etmeleri için o mesajı çekmiş oluyoruz.”