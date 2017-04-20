Vatan Partisi'nden Meral Akşener sürprizi

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’e Vatan Partisi’ne katılma çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Turgut Okyay’ın da Meral Akşener konusunda kendisiyle aynı fikirde olduğunu ifade eden Sabahattin Önkibar, “Vatan Partisi yöneticisi dostum ünlü yargıç sevgili Turgut Okyay dün bana şunu söyledi: ‘Meral Akşener ve arkadaşları bize yani Vatan Partisine katılmalı.’ Geçtiğimiz genel seçimde Vatan Partisi’ne oy vermiş milli bir gazeteci olarak bu çağrı bana anlamlı geldi” dedi.

“HEM ÜLKE HEM DE KENDİSİ İÇİN YARARLI OLACAKTIR”

Sabahattin Önkibar, “Doğruya doğru lideri ve kadroları büyük bedeller ödeyen Vatan Partisi yurtseverliğini tarihe tescil ettiren bir fedakarlar hareketidir” diyerek şöyle devam etti:

“AKP’den oy koparacağına inandığım Meral Akşener’in Vatan Partisi ile yakınlaşması hem ülke hem de kendisi için yararlı olacaktır.”