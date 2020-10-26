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  4. 26 Ekim 2020 07:52

Vatandaş: ''İşsiziz ekmek götüremiyoruz'', Erdoğan: ''Bana abartılı geldi''

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine "İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz" diyen bir vatandaşa "Bu bana çok abartılı geldi" yanıtını verip "Keyif çayı bu. Bu çayı iç" diyerek çay dağıttı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 7. Olağan İl Kongresi için gittiği Malatya’da vatandaşa otobüsünden çay dağıttı.

Erdoğan’ın bir vatandaş ile konuşması dikkat çekti. Servisçi esnafı olduğunu belirten vatandaş, “Pandemiden dolayı Sayın Cumhurbaşkanım büyük bir mağduriyetimiz var. 350 bin servişçi esnafımız Malatya’da sizden müjdeler bekliyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Ne müjdesi? Ben müjdeyi verdim zaten” diye karşılık verdi.

“BU ÇOK ABARTILI GELDİ BANA”

Esnaf, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” diye sözlerine devam etti. Erdoğan, “Bu biraz bana abartılı geldi. Çok abartılı geldi bana” dedi.

Derdini anlatmaya devam eden Esnaf, “Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ödemelerimiz devam ediyor, işlerimiz düştü” diye sürdürdü.

“KEYİF ÇAYI BU, İÇ”

Erdoğan, “Çok abartı…Düştü ifadene tamam, eyvallah. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman…” diyerek konuşmasını noktaladı.

Esnaf, “Servisçi gerçekten perişan. Gerçekten zor durumdayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise “Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıttı.

Görüntüleri CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba paylaştı.

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