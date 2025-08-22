Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler

  1. Anasayfa
Bağımsız vekil Ümit Dikbayır, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na tepki gösterdi. Dikbayır, AKP'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini de belirtti.

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü TV ekranlarında katıldığı İpek Özbey ile Nokta Atışı programında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesini değerlendirirken Dikbayır, çok konuşulacak itirafta da bulundu.

Dikbayır, AK Parti'den teklif aldığını belirterek şunları söyledi:

"Partilerin hemen hemen tamamından teklif aldım ama ben bir yere gitmeyi doğru bulmuyorum. Sokakta bir kişi bile bana 'Biz sana oy verdik, sen nasıl başka bir partiye geçersin?' dese, verecek cevabım olmaz.

AK Parti beni üç kez davet etti. Hele hele muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam.

Yıllardır uygulamalarını eleştirdiğimiz, vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele etmiş biriyim. O yapının parçası olamam."

