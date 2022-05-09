Veli Ağbaba, Erdoğan'ın mülteci politikasını eleştirdi: Ne yapacağı belli değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli A., Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili özellikle son dönemde devamlı değişen söylemlerini eleştirdi.

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Erdoğan'ın bugünkü "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" ifadesini alıntılayan A., şunları kaydetti:

"Erdoğan'dan dört farklı açıklama;

1) 'Ana muhalefet, ‘Biz mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyor. Biz göndermeyeceğiz.'

2) 'Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.'

3) '1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz.'

4) 'Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.'

Ülke için bu kadar hayati bir konuda iki ayda dört farklı yorum yapıyor, ne yapacağı belli değil."