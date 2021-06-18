Veysi Ateş canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz ile karşı karşıya geldi!

Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı programa katılarak Veysi Ateş ile yüzleşti.

Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı programa katıldı.

Veyis Ateş'in reddettiği telefon görüşmesini yaptıklarını söyleyen Korkmaz, ''Ateş 10 milyon euro istedi'' ifadelerini kullandı.

Korkmaz'ın açıklamaları şöyle:

''Bu konunun bu nokotaya gelmesi beni rahatsız etti. İnsanlarda utanma duygusu olduğunu düşündüğüm için önce bunu Veyis Beyin çalıştığı kurumda çalışan biri ile paylaştım.

Ateş, benim aradığımı söyledi. Kendisi beni hukukçu bir arkadaşım üzerinden ulaşmaya çalışmış. Bende Veyis Bey ile konuştuğumda bana yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de zor durumda olduğumu söyledi. O da beni anladığını bana yardım edebileceğini söyledi. Birileri ile görüşeceğini söyledi. Görüşmesini gerçekleştirdikten sonra bana söyledi. Önce bir konuda anlaşalım, eğer Veyis Bey bu konuşmayı yapmadığını söylüyorsa bende konuşmayı kanıtlayamıyorsam, yarın ilk uçakla THY ile Türkiye'ye gelmeye şeref sözü veriyorum.

Dönüş yolundayken beni aradı, bir klik ve lobinin bana bunu yaptığını, lobiye bu konuyu çözmek için aracı olduğunu, istedikleri meblağyı vermem gerektiğini, bu meblağı sorduğumda 10 milyon euro dediklerini, bunu açık açık kendisi söylemiştir.

Beni aradı tarihte arkadaşlarım gözaltındaydı. Ben bu konuşmayı, kimseyle paylaşmayacaktım. Türkiye'ye döndüğümde savcılığa gidecektik. Ne zaman bunu Sevilay Hanım'a dinletme gereği duydum. ''