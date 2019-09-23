Yabancılara ne kadar toprak satıldı?

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metehan Çulhaoğlu, Suriye, Lübnan, İngiltere, ABD ve Mısır vatandaşlarının yoğun olarak İstanbul, Antalya, İzmir ve Trabzon gibi büyükşehirlerden taşınmaz satın aldığını belirtti.

Çulhaoğlu, 2015’ten bu yana Türkiye İstatistik Kurumu’nun mesken, iş yeri ve arsa basında kaç yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiye satış yapıldığı bilgilerini açıklamadığına dikkat çekti.

Yabancı uyruklu gerçek kişilere ve tüzel kişiliği olan yabancı ticaret şirketlerine yapılan toprak satışının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge veren Adana Milletvekili, yabancı uyruklu kişi ve tüzel kişilere yapılan satışların amacı ve kamu yararına olup olmadığını sordu.