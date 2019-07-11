''Yargı Reformu Paketi Çakıcı'ya takıldı'' iddiası !

15 Temmuz öncesi Meclis’e gelmesi beklenen Yargı Reformu Paketi'nin AK Parti ile MHP arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni yasama dönemine kaldığı iddia edildi. AK Parti ve MHP'nin Terörle Mücadele Kanunu değişikliği ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın kapsama alınıp alınmaması konusunda anlaşamadığı öne sürüldü

MHP ile AK Parti’nin Terörle Mücadele Kanunu değişikliği ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın kapsama alınıp alınmaması konusunda anlaşamadığı öğrenildi. MHP’nin Çakıcı’nın kapsama alınıp terör tanımı değişikliğine karşı çıktığı ifade edilirken, AK Parti’nin ise Çakıcı’nın kapsama alınmasına karşı çıktığı bildirildi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, ittifak ortaklarının bu anlaşmazlıklarından dolayı cezaevindeki binlerce mahkûm ve yakınlarının dört gözle beklediği düzenlemenin ertelendiği öğrenildi.

15 Temmuz’dan hemen sonra tatile girmesi beklenen TBMM’ye bu saatten sonra sürpriz bir gelişme olmadığı taktirde Yargı Reformu ile ilgili bir paketin gelmesi beklenmiyor. Bu durumda paketle birlikte tahliye yolu gözleyen mahkûm ve yakınları Ekim ayını bekleyecek.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 24 Haziran 2018 seçimi öncesi 'kader mahkumları' olarak nitelediği gruba genel af talebini dillendirirken Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etmiş, ardından yaptığı açıklamada Çakıcı'yı öven ifadeler kullanmıştı.

Bahçeli şunları söylemişti:

Değerli dava arkadaşım Alaattin Çakıcı, uzun süredir Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hakkında verilmiş cezasını çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalısıdır. Bizim taş duvarlar ardında bulunan bir ülküdaşımıza vefa göstermemiz kadar doğal bir şey de yoktur.

Çakıcı, Erdoğan'ı hedef almıştı

Alaattin Çakıcı da açıklamalarında Erdoğan'ı hedef alarak, "Unutma! Sen yolcusun, Ülkücüler ve Türk Milliyetçi’leri, her etnik mozaiğe mensup vatan sevdalıları da hancılardır! Annene, babana dua ettiğin gibi sayın Bahçeli’ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin. Devletin sahibi sen değilsin. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok" ifadesini kullanmıştı.