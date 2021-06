Yargıtay'dan HDP'yi kapatma davasıyla ilgili açıklaması

HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin eksikler nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamenin tekrar hazırlandığı bilgisini verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye'deki meseleler ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki hukuki iş birliği hakkında Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu. Yargıtay'da en çok dosyanın FETÖ ile ilgili olduğunu açıklayan Şahin, bu konuda 40 bin civarında dosya olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN UYANIK OLMAK LAZIM"

Fethullahçı terör örgütünün yargıda yeniden yapılanmasının önüne geçmek için devletin mücadelesinin sürdürdüğünü belirten Şahin, "Kimse, özellikle hukukçular iradesini hiç kimseye bırakamaz. Herkes vicdanlarıyla kanunlara uygun karar vermek zorunda. Vicdanını, reyini bir başkasına teslim eden insandan zaten hukukçu olmaz. Devlet bununla mücadele ediyor. Halen yargının içinde var mıdır, onu bilemiyorum ama takip edilmesi gerekir. Her zaman uyanık olmak lazım. Öyle bir yapı her zaman devletin içine sızabilir. Tedbir almak lazım diye düşünüyorum" dedi.

"HDP İDDİANAMESİNİ TEKRAR HAZIRLIYORUZ"

HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamenin eksikler nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesini değerlendiren Şahin, "Biz iddianameyi tekrar hazırlıyoruz" dedi.

İstinat mahkemelerinin açılmasının Yargıtay'ın yükünü hafiflettiğini de belirten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosya sayısı 700 binlere dayanmıştı. Geçen yıl 5 Haziran'da göreve başladım. Pandemi ortamında 283 bin 411 dosya vardı. Şu anda bize her ay 20 bin civarında dosya geliyor. Bu, bir yılda yaklaşık 200 bin daha dosya gelmiş demektir. Temmuz ayında yeni binaya taşınacağız. Milletimize vaat ediyorum yılbaşında bu sayı 100 binin altına inecek. Gelecek sene bu günlerde bir röportaj gündeme gelse 50 ila 60 bin civarında dosya sayısı olabilir diye düşünüyorum. 283 binden 130 binli rakamlara düşürdük. Pandemi oldu, ülkede birçok kurum mesaisini azaltarak çalıştı, çalışmadığı günler oldu ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hastalığa yakalananlar hariç, pandemide hiç etkilenmedi diyebilirim."

"İLK YURT DIŞI ZİYARETİM BAKÜ'YE OLDU"

Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile görüşme yapan Bekir Şahin, ilk yurt dışı ziyaretine çıktığını belirterek, "Türkiye'de bir gelenek var. İlk resmi ziyaret ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ya Azerbaycan Cumhuriyeti'ne olur. Biz de bu güzel geleneğe uyduk. Hatta, Ankara dışında kendi memleketime dahi gitmedim. İlk ziyaretim Bakü'ye oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunun altını çizen Şahin, "Türkiye ve Azerbaycan'ın geleceği için, yükselmesi için hukuk alanında, ticari alanda, iktisadi alanda her konuda yükselmesi için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" diye konuştu.

AZERBAYCAN İLE ADLİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Azerbaycan arasında adli iş birliğine gidilmesini de değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, anlaşmanın maddeleri konusunda detay verdi. Buna göre iki ülke arasında savcıların eğitimi için kısa süreli değişim ziyaretleri gerçekleştirilecek, değişim programları ve çalışma ziyaretleriyle ilgili programlar hazırlanacak. Ayrıca, ceza hukuku ve diğer mevzuat çalışmalarını ilgilendiren kanunların uygulanması hakkında karşılıklı bilgi sağlama konusunda iş birliği yapılacak.

Ermenistan'ın Karabağ'da işlemiş olduğu savaş suçlarıyla ilgili olarak Azerbaycan'ın delilleri toplayarak uluslararası mahkemelere sunacağını da belirten Şahin, Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan'a hukuki yardım ve destek sunacağını söyledi.