YAŞ kararları açıklandı! 30 general emekliye sevk edildi

Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Basına kapalı olan toplantı, 45 dakika sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Erdoğan'ın Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

51 ALBAY GENERALLİĞE YÜKSELDİ

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.



35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

ZEKAİ AKSAKALLI VE İSMAİL METİN TEMEL EMEKLİYE AYRILDI

30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekli edilenler arasında eski Özel Kuvvetler Komutanı olan 2. Kolordu Zekai Aksakallı ve eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de bulunuyor.



226 olan general/amiral sayısının 30 Ağustos itibarıyla 247 olacağı bildirildi.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

İŞTE TERFİ LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı kararlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmış, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacaktır. 30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.”