Yaşam ve Adalet Partisi için kimin başvuru yaptığı ortaya çıktı

Milli Gazete'nin haberine göre; eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuruluşunun tamamlanması için yaptıkları çalışmalar sürerken, geçtiğimiz hafta ilginç bir gelişme yaşanmış, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) ismini tescil ettirmek üzere başvuruda bulunulmuştu.

YAP için Avukat Ahmet Seba başvuruda bulunmuş

Kısa adı YAP olan ve logosunda "başak, "güneş" ve "terazi" simgeleriyle dikkat çeken Yaşam ve Adalet Partisi için TPE'ye başvuruda bulunan ismin 52061 sicil numarasıyla İstanbul Barosu'na kayıtlı Ahmet Seba olduğu bilgisine ulaştı. Stajyer avukatlığını tamamlayan Ahmet Seba'nın ofis açmak için 2 Aralık 2015 yılında ruhsat aldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

Ahmet Seba'nın Ahmet Davutoğlu dönemi ile ilgili ilginç bağlantısı

Öte yandan, Ahmet Seba'nın eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile olan yakın bağı da dikkat çekiyor. Seba'nın Ahmet Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanı olarak katıldığı 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra, 316 milletvekili ile temsil edildiği TBMM 26. Dönem Milletvekilleri arasında bulunan üst düzey AKP'li bir siyasetçinin hukuk danışmanlığını yürüttüğü de öğrenildi.

