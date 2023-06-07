Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı: Gerekirse parti kuracağız

14 Mayıs seçimleri öncesi İYİ Parti'den istifa kararı alan 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'den istifasıyla çok konuşulan 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk ekranlarında, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuştu.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU 10 SEFERDİR KAZANAMIYOR"

Altılı Masa'nın seçimi kaybetmesine ilişkin konuşan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"'Kemal Bey neyi eksik yaptı?' yerine, Kemal Bey üzerine odaklaşan bir süreç yaşadık. Seçmen hassasiyetleri doğru okunamadı eşittir: Kemal Kılıçdaroğlu. Değişim umudu bu kadar canlıyken kazanılamaz stratejisinin bir adı vardı: Kemal Kılıçdaroğlu. Ben şuna şaşırıyorum, sanki ilk defa yeniliyorlarmış gibi... Kemal Kılıçdaroğlu 10 seferdir kazanamıyor. Tencere iktidarı deviremedi.

"20 YIL ART ARDA BÜTÇE YAPMA İMKÂNI KİMSEYE KISMET OLMAMIŞTIR"

"Seçmenin sandığa itimadı kaybedilecek diye korkuyorum ben." diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Kendi hedeflerinin çok uzağına düşmesine rağmen düzeltme imkanını seçmen, Tayyip Bey'e vermiştir. 20 yıl art arda bütçe yapma imkânı kimseye kısmet olmamıştır. Bu bir başarıdır. Yüzde 48 oy verenler için başarıdır, bizi duymaz adamlara rağmen değişimin arkasında duranların başarısıdır. Yüzde 52 kadar yüzde 48'i de değişim umudunun heder edildiği bir kadroya heba olması..."

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset bizim için şöyle bir mecburiyet alanı haline gelebilir: Eğer muvaffak olunamaz, eğer memleket düzlüğe çıkarılamaz, eğer nefes alamaz hale gelirsek, memleketin meselelerine talip olan evlatlarından bir tanesi de benim. Ben bu süreç içerisinde arkadaşlarımla, sandıksa sandık, partiyse parti, millet hizmetiyse millet hizmeti sunacağız."