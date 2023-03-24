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Yavuz Ağıralioğlu hakkında yeni iddia! Akşener'den ne talep etti?

Yavuz Ağıralioğlu hakkında yeni iddia! Akşener'den ne talep etti?
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nuın genel başkan yardımcılığı talep ettiği, Meral Akşener'in reddettiği öne sürüldü.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edenlerin başında gelen isimlerden Yavuz Ağıralioğlu, iki gün önce Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 

Partisinden istifa edeceği iddialarıyla gündeme gelen Ağıralioğlu, sert eleştirilerde bulunarak, "Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine, bu dönüşürken istişarenin ihmal edilmesine, mutabakatın ihlal edilmesine, belediye başkanları teklifimiz şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum" dedi.

Ağıralioğlu'nun toplantıyı düzenlemeden bir gün önce itirazlarının yayılması üzerine Akşener'in geçen pazartesi günü kendisini görüşmeye çağırdığı belirtildi.  Görüşmede Akşener, “Eleştirilerine katılmıyorum. Adayımız Kılıçdaroğlu’dur. Kazanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI İSTEMİŞ
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında, iddiaya göre Ağıralioğlu'nun genel başkan yardımcılığı talep ettiğini ancak Akşener'in olumlu bir yanıt vermediğini yazdı. 

Saymaz yazısının ilgili bölümünde özetle şunları söyledi:

"Ağıralioğlu’nın itirazlarının yayılması üzerine Akşener, geçen pazartesi günü kendisini görüşmeye çağırdı. Görüşmede Akşener, “Eleştirilerine katılmıyorum. Adayımız Kılıçdaroğlu’dur. Kazanması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

İddiaya göre Ağıralioğlu, genel başkan yardımcılığı talep etti. Ancak Akşener, olumlu bir yanıt vermedi.

Ağıralioğlu, salı günü grup toplantısından sonra TBMM’de basın açıklaması yaptı.

Ancak İYİ Parti, Ağıralioğlu’nu disipline sevk ve ihraç etmeyi düşünmüyor. Fakat partinin ağır topları, Ağıralioğlu’na kızgınlıklarını saklamıyor. Gökhan Zan ve Ünal Karaman’ın katıldığı gün partiye zarar verdiğini düşünüyor. Ağıralioğlu’nun milletvekili yapılması mümkün görünmüyor."

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İsmail Saymaz'ın yazısı için...

Etiketler iyi parti yavuz ağıralioğlu genel başkan yardımcısı
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