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Yemin töreninde Erdoğan'a protesto

Yemin töreninde Erdoğan'a protesto
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin ederken törende CHP ve Yeşil Sol Parti Milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te Cumhurbaşkanlığı yeminini tamamladı. Erdoğan, yemin töreninde metni okurken Yeşil Sol Parti ve CHP milletvekilleri, Erdoğan'ı protesto ederek ayağa kalkmadı.

Muhalefet parti milletvekilleri, dün yemin etmek için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayağa kalkmayarak protesto etmişti.

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Etiketler recep tayyip erdoğan protesto ayağa kalkmadılar chp ysp
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