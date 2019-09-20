Yeni Adalet Bakanı Ali İhsan Yavuz mu olacak ?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınacağına ilişkin dedikoduların olduğunu iddia etti.

Gül'ün yerine bakanlık görevinin Ali İhsan Yavuz'un alacağının konuşulduğunu aktaran Hakan, "Bir dedikodu var piyasada dolaşan... Güya Abdulhamit Gül’ün yerine... Ali İhsan Yavuz Adalet Bakanı olacakmış. Bu kocaman bir şaka olmalı... Fakat buna ne kadar gülebiliriz ki?" diye yazdı.

Hatırlanacağı gibi AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali İhsan Yavuz ismi özellikle İstanbul'da iptal edilen 31 Mart yerel seçimleri sırasında gündemden hiç düşmemişti.