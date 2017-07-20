Yeni Bakan Fakıbaba'nın tweet'i olay oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın attığı tweet Şanlıurfa'da çok konuşuldu.



Kabine değişikliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi. Fakıbaba bakanlık görevini bugün saat 15.00'da Faruk Çelik'ten törenle devraldı.

Ancak devir töreni öncesi Fakıba'nın attığı tweet çok konuşuldu.

Tören için Urfa'dan gelecek hemşerilerinin masrafa gireceğini düşünen Fakıbaba şunları yazdı:

Ahmet Eşref Fakıbaba twitter hesabından "Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına atanmam hasebiyle gerek telefonla gerek mesajla tebrik eden tüm arkadaşlara teşekkürü borç biliyorum" diyerek şu mesajları attı: