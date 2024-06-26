  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Yeni bir siyasi parti geliyor: Tarih belli oldu

Yeni bir siyasi parti geliyor: Tarih belli oldu

Yeni bir siyasi parti geliyor: Tarih belli oldu
Güncelleme:

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, parti kurma çalışmalarının devam ettiğini belirterek sonbaharı işaret etti.

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AYF tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Programa katılan gazeteciler, Ağıralioğlu’na parti kurma çalışmaları ile ilgili gelişmeleri sordu. Partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Ağıralioğlu, kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de ifade etti.

Yeni bir siyasi parti geliyor: Tarih belli oldu - Resim : 1

İHA

Etiketler yavuz ağıralioğlu yeni siyasi parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Ben bu Beren'i yerim'' rezaletinde o muhabir yeni görüntüler paylaştı ''Ben bu Beren'i yerim'' rezaletinde o muhabir yeni görüntüler paylaştı Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı Bu sefer bir kadın motosikletli araç sürücüsüne saldırdı Osmanlı'dan kalan 155 yıllık miras... Her şey ilk günkü gibi duruyor Osmanlı'dan kalan 155 yıllık miras... Her şey ilk günkü gibi duruyor Otomotivde 7 Temmuz kararı ithal araçlar hariç ertelendi Otomotivde 7 Temmuz kararı ithal araçlar hariç ertelendi Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11 Montella'dan A Milli Takım'da Çekya maçı için sürpriz 11 Montella'dan Arda Güler için olay olan açıklama Montella'dan Arda Güler için olay olan açıklama Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti Hakkari'de gökyüzünde insan yüzü silueti AYM'den EYT'liler için kritik iptal kararı AYM'den EYT'liler için kritik iptal kararı
Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu Erkeklerin yeni kabusu penis kanseri oldu.. Bu belirtilere dikkat Erkeklerin yeni kabusu penis kanseri oldu.. Bu belirtilere dikkat