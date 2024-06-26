Yeni bir siyasi parti geliyor: Tarih belli oldu

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, parti kurma çalışmalarının devam ettiğini belirterek sonbaharı işaret etti.

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AYF tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Programa katılan gazeteciler, Ağıralioğlu’na parti kurma çalışmaları ile ilgili gelişmeleri sordu. Partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Ağıralioğlu, kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de ifade etti.

İHA