Yeni dönemin ilk görüşemesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni bir döneme geçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.