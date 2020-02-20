''Yeni hükümet sistemiyle Türkiye'de yeni geçim kapısı dolandırıcılık oldu'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişle birlikte Türkiye’de “dolandırıcılık” suçlarında patlama yaşandığını belirterek, “yeni Türkiye’nin yeni geçim kapısı dolandırıcılık oldu” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye gündemine girdiği 2017 yılından 2018 yılı sonuna kadar dolandırıcılık suçu şüpheli sayısının 878 bin olduğunu ortaya koyarak, “Bu rakam 2009-2018 yılları arasındaki toplam şüpheli sayısının yüzde 26’sına denk geliyor” diye konuştu.

3 MİLYONDAN FAZLA DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ

CHP’li İlgezdi’nin hazırladığı "Dolandırıcılık Raporu" çarpıcı rakamları gözler önüne serdi. Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin raporuna göre, 2009-2018 yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 3 milyon 322 bin 215’e ulaştı. Bir başka ifade ile nüfusun yüzde 4’ü dolandırıcılıkla suçlandı.

2006-2018 yılları arasında mahkemelerde sanık olan kişi sayısı 1 milyon 74 bin 192 olarak kayıtlara geçerken, mahkûm olan kişi sayısı ise 646 bin 99 oldu.

“20 Temmuz Sivil Darbesiyle birlikte Türkiye gündemine 'iliştirilen' ve Ocak 2017’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan anayasa değişikliği paketinin kabul edilmesi ile resmiyet kazanan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' kendi 'ekonomik' düzenini oluşturdu” diyen CHP’li İlgezdi, ülke genelinde iktidar eliyle yaratılan “korku iklimi” nedeniyle özellikle “telefon” dolandırıcılığının yaygınlaştığını, kendisini Emniyet, Jandarma, MİT veya Savcılık görevlisi olarak tanıtarak maddi menfaat temin eden şüpheli sayısında büyük bir artış olduğunu ortaya koydu.

İlgezdi, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2017-2018 yılları arasında mahkemelerde dolandırıcılık suçlamasıyla sanık sıfatıyla yargılanan kişi sayısı 249 bin 416 olurken, bu sayı 2006-2018 yılları arasında sanık sıfatıyla yargılanan toplam 1 milyon 74 bin 192 kişinin yüzde 23’ünü oluşturdu” dedi.

PATLAMA YAŞANDI

İlgezdi raporla ilgili yaptığı açıklamada, “15 Temmuz Darbe girişimi sonrası dolandırıcılık suçunda inanılmaz bir artış olduğu görülüyor. Hukukun rafa kaldırıldığı OHAL süreci ile yargı mekanizmasının siyasallaşması ve yaratılan korku iklimi dolandırıcılar için adeta bir nimet olmuş. 2015 yılında 362 bin 380 olan dolandırıcılık şüphelisi, 2018’de 488 bin 393’e yükselmiş” dedi.

SANIK SAYISINDA REKOR ARTIŞ

2006-2018 yılı verileri incelendiğinde mahkemelerde dolandırıcılık suçlamasıyla sanık olan kişi sayısında rekor artış yaşandığı görülüyor. 2006 yılında 28 bin 634 olan sanık sayısı 2018 yılına gelindiğinde yüzde 325 artışla 121 bin 634’e yükseldi.