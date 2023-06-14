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Yeni kabine toplandı! Bakanlar tek tek sunum yapacak

Yeni kabine toplandı! Bakanlar tek tek sunum yapacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığından toplandı. Kabine'nin öncelikli gündem ekonomi ve deprem konutlarının inşa süreci olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 14.30'da başlayan toplantıya, kabine üyeleri katıldı. Toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili birer sunum yapacağı belirtildi. Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine’de, ekonomi yine sıcak başlık olacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev kadınlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de kabinede ele alınacak.

Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımını hızlandıracak yeni formüllere ilişkin Kabineye sunum yapacak. Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacak.

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DHA

Etiketler kabine toplantısı kabine bakanlar bakanlar kurulu
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