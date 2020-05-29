Yeni normalleşme kararlarında kafa karıştıran kreş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık etti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını, kronik rahatsızlığı bulunmayan kamu çalışanlarının da normal çalışmaya başlayacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca, 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin saat 22:00'ye kadar açılabileceğini ancak nargile kafelerin kapsam dışı tutulduğunu ifade etti. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı uygulanan 20 yaşın da 18'e çekildiğini belirterek 65 yaş için sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceğini açıkladı. Erdoğan, 65 yaş ve üzerindekilerin pazar günleri saat 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabileceğini belirtti.

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının 18 yaşa indirilmesi ile birlikte kreş ve bakım evlerinin de açılacak olması çarpıcı bir soruyu gündeme getirdi. Kreş ve bakım evlerine kimler gidecek?

Erdoğan'ın bu açıklaması kreş ve bakım evlerine çalışan ailelerin çocuklarının gideceği, sokağa