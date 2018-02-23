Yeni oy pusulası böyle olacak

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Türkiye'de seçim sistemi tartışmaları her zaman devam etti. Barajı seçim mevzuatı içerisinden bir tartışma olarak değerlendirmek yerine bütün sistemi değerlendirelim diyorduk. Sadece barajın değişikliği sistemi bütünüyle düzeltecek bir husus değil. Seçim sistemi sadece barajdan ibaret değil.

Ama partiler bu konuda hemfikir değil. Biz ittifakla iki şeyi çözüyoruz. Türkiye'de ittifak yok diyemeyiz, kanuni temeli yok ama fiilen var. İttifaklar bir ihtiyaç. Biz bunu bir hukuki temele kavuşturalım istiyoruz. İkinci husus da; barajla ilgili dile getirilen sıkıntıların aşılmasına yönelik bir adım atıyoruz.

"HER İTTİFAK OYLARI ARTIRMIYOR"

Seçim ittifakını biz icat etmedik. Dünyada farklı uygulamalar var. CHP ile HDP ittifak yapsın girsin seçime, bu neden konuşulmuyor. Her ittifak oyu artırmıyor. Bazı ittifaklarda partilerin tek tek aldığından daha düşük oy çıkabilir. Bu anlamda ittifakı değerlendirirken bütün parametreler göz önüne alınabilir.



OY PUSULASI NASIL OLACAK?



Oy pusulasında fazla bir değişiklik olsun istemedik. İttifak yapan partiler oy pusulasında yan yana yer alacak. Her parti için bir sütun olacak. İttifakın ünvanı olan bir çerçeve olacak. Bütün detayları düşündük. Yine herkes kendi partisine oy verecek ana prensip bu. AK Parti'ye oy verecek olan AK Parti'ye MHP'ye oy verecek olan MHP'ye mühür vuracak.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Mühürü nereye vurursanız vurun isterseniz birden fazla vurun diğer partinin alanına geçmeyince geçersiz olmayacak. İttifak alanı içerisinde farklı yerlere vurulduğunda ise geçerli olması lazım. Bu sorunu bir formülle çözmeye çalışıyoruz. İttifakın ortak oyu dediğimiz oy. Ama hangi parti olduğu belli değil. Bu oyları partilerin tek tek almış oldukları oy oranında partilere dağıtıyoruz. Tabii bunlar istisnai durumlar. Esas olan herkesin kendi partisine oy vermesidir.

Başka partilerin de bir şekilde bu ittifaka dahil olacağı kanaatindeyim."