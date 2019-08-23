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  4. 23 Ağustos 2019 23:40

Yeni partinin adı ve logosu belli oldu

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın parti kuracağı tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

Yeni partinin adı ve logosu belli oldu
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Siyasetin ana gündeminde yeni parti konuşulmaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan-Abdullah Gül’ün ikilisi tarafından kurulması beklenen yeni parti için bir somut adım daha atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Davutoğlu’nun yeni parti için binasını tuttuğu belirtilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu’na Yaşam ve Adalet Partisi için patent başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre; Kısa adı YAP olan partinin logosunda “başak”, “güneş” ve “terazi” simgelerinin yer alması dikkat çekerken kurumun parti adı ve logosunu koruma ve inceleme altına aldığını belirtildi.
 
 

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