Yeni partinin ilan tarihi belli oldu !

Ahmet Davutoğlu ilk mesajlarını önümüzdeki hafta katılacağı 2 ayrı iftarda verecek. İftarlara kendisine destek veren isimlerle katılacak. Yeni partinin ise Temmuz ayından önce kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.



Yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ramazan ayında 10 ayri iftar etkinliğine katılma kararı aldı. İlk iki iftarın 13-14 Mayıs tarihlerinde STK dernek ve vakıflar ile yapılacağı belirtildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, iftar yemeklerine katılacak isimlerin bir bölümü ise Davutoğlu'yla birlikte hareket eden isimlerden oluşacak.

İLK AÇIK TOPLANTI

Böylece şimdiye kadar kapalı toplantılarda bir araya gelen bu isimler, ilk kez açık bir toplantıda buluşacak. Davutoğlu'nun İstanbul dışında Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Elazığ gibi illerde de iftar programlarına katılması bekleniyor. Yeni partinin ise Temmuz ayından önce kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.