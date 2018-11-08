SON DAKİKA
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Binlerce elektrik abonesine para iadesi !
Binlerce elektrik abonesine para iadesi !
Kaymakamlıkta dehşet ! Kadın polis memuru kafasına sıktı
Kaymakamlıkta dehşet ! Kadın polis memuru kafasına sıktı
Bakan Albayrak: Böyle devam ederse sürpriz olabilir
Bakan Albayrak: Böyle devam ederse sürpriz olabilir
İYİ Parti'nin Muğla adayı denilmişti... O isimden sert açıklama
İYİ Parti'nin Muğla adayı denilmişti... O isimden sert açıklama
Araç sahiplerini ilgilendiriyor... İstanbul'da yeni dönem başladı
Araç sahiplerini ilgilendiriyor... İstanbul'da yeni dönem başladı
Bakan müjdeyi verdi ! İkiz çocuğu olanlara devlet desteği
Bakan müjdeyi verdi ! İkiz çocuğu olanlara devlet desteği
Araçlarda bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor ?
Araçlarda bulunan ikaz lambaları ne anlama geliyor ?
Dolar baş döndürüyor ! İşte son durum
Dolar baş döndürüyor ! İşte son durum
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Kasım 2018 12:00

Yeni Şafak: CHP'nin İstanbul'daki adayları belli oldu

Yeni Şafak gazetesi, CHP'nin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adaylarının belli olduğunu belirterek bir liste yayınladı.

Yeni Şafak: CHP'nin İstanbul'daki adayları belli oldu
A+ A-

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi 'CHP'de İstanbul adayları belli oldu' ifadesi ile dikkat çeken bir habere yer verdi.

Haberde, Büyükşehir Belediye Başkan adayının Abdüllatif Şener olacağı ileri sürülürken, ilçelere ilişkin şu isimlere yer verildi:

Üsküdar: Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu

Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk

Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu

Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)

Şişli: Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)

Eyüp:  Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz

Sarıyer: Şükrü Genç

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Beykoz: Devrim Altıntaş

Ataşehir: Battal İlgezdi

Esenyurt: Cemal Canpolat

Küçükçekmece: Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç

Silivri: Özcan Işıklar

Avcılar: Handan Toprak

Kadıköy: Şerdil Dara

Kartal: Hüsnü Süslü

Maltepe: Ali Kılıç

Pendik: Mehmet Salih Usta

Beyoğlu: Ercan Kesal

Çatalca: Cem Kara

Fatih: Soner Özimer

Çekmeköy: Hüseyin Kızıldaş

Sancaktepe: Alper Yeğin

Şile: Zeki Şen

Zeytinburnu: Metin Doğan, Adil Emecan

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Tuzla: Bülent Akköse

Yeni Şafak

chp belediye başkanı adayları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM