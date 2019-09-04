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  4. 04 Eylül 2019 23:46

Yeni Şafak yazarlarına sert tepki: Bu sapıklara bir kez tepki koyun

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Milletvekili Sinan Oğan Fıkıh-Der isimli derneğinde faaliyet gösteren Kuran kursunda çocukların istismar edilmesine ve Yeni Şafak yazarlarına tepki gösterdi.

Yeni Şafak yazarlarına sert tepki: Bu sapıklara bir kez tepki koyun
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MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde faaliyet gösteren Kuran kursunda çok sayıda çocuğun istismara uğraması sonra Yeni Şafak yazarlarının değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım'ın "Türkiye oğlancılara ve lezbiyenlere özgürlüğü tartışırken, tarikatları mahkûm etme paradoksunu kaldıramaz!" açıklamasını da tweetinde paylaşan Sinan Oğan'ın tepkisi şöyle:

"Yenişafak yazarlarının koro halinde kuran kurslarında çocuklara tecavüz eden şerefsizleri içten içe savunmaları, bu şerefsizliği lanetlemek yerine "ama, fakat" diyerek bu alçaklığa haklılık kazandırmaya çalışmaları anlaşılır gibi değil!

Yahu bu sapıklara #BirKezOlsunTepkiKoyun"

mhp , sapık , sinan oğan , kuran kursu
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