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Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı görevi devraldı

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı görevi devraldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı.

Varank, "Görevler de sorumluluklar da bu dünyada geçici. Bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. 5 yıllık görevimizin bugün itibarıyla sonuna geldik. Bu bir takım çalışması. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"ÇITA ÇOK YÜKSEK, BUNUN BİLİNCİNDEYİZ"
Kacır ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Değerli bakanımıza, bakanlığımızda ortaya koyduğu liderlik için şükranlarımı sunmak istiyorum. Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Onların da ancak bazılarına milletimizin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakanım siz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bütün bunları elde ettiniz. Bizlere de örnek bir Bakanlık dönemi geçirdiniz. Bu dönem çok büyük gururları hep birlikte müşahade ettik. Türkiye'nin Otomobili sizlerin döneminde gerçekleşti, uzaya İMECE'yi bu dönemde gönderdik. Çıta çok yüksek, bunun bilincindeyiz."

İHA

Etiketler sanayi ve teknoloji bakanlığı mehmet fatih kacır
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